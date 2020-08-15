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Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

ABD'de Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Biden, Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek. "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' skandala imza attı. Biden'ın skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tepki yağdı. TAKVİM.COM.TR'nin haberi...

15.08.2020 21:43 - Son Güncelleme: 15.08.2020 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





