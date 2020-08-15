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Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

ABD'de Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Biden, Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek. "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' skandala imza attı. Biden'ın skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tepki yağdı. TAKVİM.COM.TR'nin haberi...

15.08.2020 21:43 - Son Güncelleme: 15.08.2020 21:43
Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

ABD'de Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

BIDEN: ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE DESTEK VERMELİYİZ
Biden Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek. "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' skandala imza attı.

Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

SKANDALA TEPKİ YAĞDI
ABD'den Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye kalkan üstü kapalı darbe tehdidi savuran Joe Biden'ın skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tüm kesimlerden tepki geldi.

Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!

İşte o tepkiler:

Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi küstahça hedef alan ABD'li Joe Biden'a tepki yağdı!
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