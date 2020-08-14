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    • 14.08.2020 16:37
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    Son dakika: MSB paylaştı! İşte TurAz Tatbikatı'ndan yeni görüntüler

    Son dakika haberine göre Milli , 'da başarıyla devam eden TurAz Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.


    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.

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