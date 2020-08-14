

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.

Türk'e yuvadır gökte bulutlar,

Vatana zırhtır hudutta kartallar,

Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar,

Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar.

🇹🇷🇦🇿



Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/N86vw9xk3s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2020