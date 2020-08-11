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    • 11.08.2020 11:27
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    Kartalı Tatbikatı'ndan yeni açıklama! "Geri püskürtüldü"

    'ın 'a yönelik tacizleri sonucunda başlatılan 2020 Kartalı Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Önemli tatbikatta temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü.

    ile silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.

    Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi...

    AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI

    Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor.


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