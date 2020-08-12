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    • 12.08.2020 13:24
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    Son dakika: Akar başkanlığındaki heyeti ’a gidiyor

    Son dakika haberine göre Hulusi Akar başkanlığındaki heyeti ’a gidiyor. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek.

    Türk askeri heyeti Azerbaycan’a geliyor
    tarafından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar başkanlığındaki heyetinin Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a gideceği belirtildi.

    Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek.

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor
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