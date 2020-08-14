Muğla'da, Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in(27) babası Sıddık Gültekin, kızının en son görüştüğü kişinin Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Nazlı B.'den şüphelendiklerini belirten acılı baba Gültekin, "Avukatımız Rezan Epözdemir gerek işlemleri yapıyor. Bugün de Muğla'ya gittiğini söylüyor. Son kamera kayıtlarında görünen bir bayan vardı. Ben Ceren'den özür diliyorum buradan. Ben tanımadığım için bana Ceren olduğunu söylediler. Ceren değilmiş. O kişi Nazlı B. diye biriymiş. Nazlı B. 'nin ifadesini almışlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için ne ifade verdi bilmiyorum ama Pınar'ı en son gören Nazlı hanımmış. Baştan sona kadar şüphelerimiz çok. Bu iş planlı yapılmış ve bir kişi değil. Mutlaka bu işin arkasında birileri vardır. Bütün şüpheler Nazlı B.'nin üzerinde. Baştan da söyledik. Çünkü Pınar'ı en son gören o. Tehditkar şekilde konuşuyor. Kamera kayıtları mevcut. Ondan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Soruşturma devam ediyor" dedi.