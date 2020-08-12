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    • 12.08.2020 17:14
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    Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

    Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenci okulların açılış tarihine ilişkin açıklamayı merakla bekliyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs toplantısının ardından merakla beklenen soru cevabını bulacak. Toplantının bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

    Koronavirüs bugün saat 17.00'de toplandı.

    Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak.

    Son olarak ile yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

    Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

    VAKA ARTIŞLARI GÜNDEMDE
    Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.

    RUSYA'NIN AŞISI
    Rusya'da ilk koronavirüs aşısı onay aldı. Seri üretimden önce Türkiye'nin aşı siparişi olacak mı? Bu gündem başlıklarıyla Kurulu bir kez daha toplanacak. Bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
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