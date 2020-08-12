MEB 2020-2021 anaokullarına kayıtlar başladı mı? Anaokula başlama yaşı kaç?

ANA OKULUNA (OKUL ÖNCESİ) KAYIT YAŞI KAÇTIR?



Okul öncesi kayıt işleminde iki farklı durum söz konusudur.

1- Ana okulu ve uygulama sınıfları

2- Ana okulu

Bu kapsamda ana okulu için (okul öncesi) kayıt yaşı 36 ay ile 68 aydır. Yani 36 ayını tamamlayan bir çocuk ile 68 ayını henüz tamamlamamış bir çocuk ana okuluna kaydettirebilir. Ancak bu kategoride de öncelik 68 - 57 ay arasında olan çocuklara verilir. Boş kalması halinde 36 aya kadar olan çocuklarda alınır. (Yeni Yönetmeliğe göre)

ANA SINIFI, ANA OKULU VE KREŞ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?



Ana Sınıfı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren (Devletin açtığı yani) İlkokulların bünyesine bağlı alt sınıflardır. 68 ay ile 45 aylık çocukların kaydı yapılır. Ayrıntılı açıklama aşağıda açıklanmıştır.

Ana Okulu : Özel sektör tarafından açılan ancak denetimi devlet tarafından yapılan (Milli Eğitim Bakanlığı yani) eğitim kurumlarıdır. Sadece ana okulu öğrencileri vardır bu kurumlarda.

Kreş : Denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan küçük yaş gruplarına hizmet veren özel işletmelerdir.



