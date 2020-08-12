MEB 2020-2021 anaokullarına kayıtlar başladı mı? Anaokula başlama yaşı kaç?

Okulların başlayacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başlamışken diğer yandan da çocuğunu okul öncesi eğitime başlatmak isteyenler arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) anaokula başlama yaşını kaç olarak belirledi. Anaokulu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 anaokullarına kayıtlar ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…
2020-2021 ANAOKULLARINA KAYITLARI NE ZAMAN?
Ebeveynler Eylül sonu itibarıyla anaokulu kayıt yaptırabilirler.
ANA SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
13 Mart'tan beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19;) salgınından dolayı kapalı olan okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 15 Ağustos itibarıyla özel okullarda, 30 Ağustos'tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılacak.
69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir sene ertelenebilir. Bu çocuklar dilenirse ana sınıfına gidebilir.
66 - 67 - 68 ayını dolduran çocukların velileri istemeleri hâlinde dilekçe ile bu ay grubunda bulunan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
ANA OKULUNA (OKUL ÖNCESİ) KAYIT YAŞI KAÇTIR?
Okul öncesi kayıt işleminde iki farklı durum söz konusudur.
1- Ana okulu ve uygulama sınıfları
2- Ana okulu
Bu kapsamda ana okulu için (okul öncesi) kayıt yaşı 36 ay ile 68 aydır. Yani 36 ayını tamamlayan bir çocuk ile 68 ayını henüz tamamlamamış bir çocuk ana okuluna kaydettirebilir. Ancak bu kategoride de öncelik 68 - 57 ay arasında olan çocuklara verilir. Boş kalması halinde 36 aya kadar olan çocuklarda alınır. (Yeni Yönetmeliğe göre)
ANA SINIFI, ANA OKULU VE KREŞ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Ana Sınıfı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren (Devletin açtığı yani) İlkokulların bünyesine bağlı alt sınıflardır. 68 ay ile 45 aylık çocukların kaydı yapılır. Ayrıntılı açıklama aşağıda açıklanmıştır.
Ana Okulu : Özel sektör tarafından açılan ancak denetimi devlet tarafından yapılan (Milli Eğitim Bakanlığı yani) eğitim kurumlarıdır. Sadece ana okulu öğrencileri vardır bu kurumlarda.
Kreş : Denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan küçük yaş gruplarına hizmet veren özel işletmelerdir.