Okulların açılacağı tarih, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından uzun bir süredir merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde önemli bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı duyuruda, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadelerini kullandı. Peki, Okulların açılacağı tarih değişti mi, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?

Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.