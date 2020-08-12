2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu merakla beklenmekte. Eylül ayında açılacak okullar öncesinde kırtasiye malzemelerini daha ucuza almak isteyen veliler 2020 BİM kırtasiye ürünlerinin ne zaman satışa çıkarılacağını dört gözle araştırmakta. BİM tarafından şu ana kadar yayınlanan kataloglarda okul malzemeleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre, BİM'in 30 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda okul ürünlerine yer verileceği düşünülüyor. BİM tarafından katalog yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.