2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu merakla beklenmekte. Eylül ayında açılacak okullar öncesinde kırtasiye malzemelerini daha ucuza almak isteyen veliler 2020 BİM kırtasiye ürünlerinin ne zaman satışa çıkarılacağını dört gözle araştırmakta. BİM tarafından şu ana kadar yayınlanan kataloglarda okul malzemeleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre, BİM'in 30 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda okul ürünlerine yer verileceği düşünülüyor. BİM tarafından katalog yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020
2020 BİM kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Koroplast
Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
• 10'li
Koroplast
Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
• Tekrar kullanılabilir
• 5'li
Mara
Neon Dark Glow Oje
• Karanlıkta Parlar
Angie by Rebul
Vücut Parfümü
• 150 ml
Comfort Family
Sporcu İkili Takım
• S/M - L/XL
• Neon renklerde
Dermokil
Saç Bakım Maskesi
• 300 ml
Nivea
Arındırıcı Pirinç Peeling
• 75 ml
Garnier
Nemlendirici Krem
• 50 ml
Deniz Kabuklu Toka