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    • Saklambaç
    • 30.07.2020 Gazete
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    tarafından darp edilen 'dan kadına şiddete karşı paylaşım

    , sevgilisi 'a dayak attı. Mağduru oynayıp sırra kadem bastı! Genç kadın ise korkmadı! da şiddete karşı paylaşım yaptı.

    Ben 'Deniz' acı

    Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Mağduru oynayıp sırra kadem bastı! Genç kadın ise korkmadı! Sosyal medyada şiddete karşı paylaşım yaptı.

    DENİZ KÖPÜRDÜ!
    Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven kayıplara karıştı. Genç kadın ise Instagram'dan kadına şiddete karşı paylaşım yaptı. Altına "Dünyayı kadınlar kurtaracak" yazdı.

    Magazin dünyası, bir kez daha kadına şiddet haberiyle sarsıldı. Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Soluğu savcılıkta alan genç kadın, Güven'e dava açtı. Delil olarak dosyaya eklediği fotoğraflar ise şiddetin en büyük kanıtıydı. Çünkü Bulutsuz'un kol, bacak ve yüzlerinde dayak sonrası oluşan morluklar vardı.



    Dosyanın mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından ilk duruşmanın ocak ayında yapılması kararlaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olduğunu açıkladı. Tepkilerin hedefi olan Ozan Güven ise kayıplara karıştı. Bulutsuz ise korkmadı. Sosyal medya hesabında kadına şiddete karşı paylaşım yaptı.



    Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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