Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞEHİT EREN BÜLBÜL UNUTULMADI!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! 🇹🇷
Allah'tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V