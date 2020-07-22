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Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin için isyan etti. Yakın zamanda yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez paylaşımda bulunan Deniz Bulutsuz, Instagram hesabında, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

22.07.2020 21:11 - Son Güncelleme: 22.07.2020 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





