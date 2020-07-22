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Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin için isyan etti. Yakın zamanda yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez paylaşımda bulunan Deniz Bulutsuz, Instagram hesabında, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

22.07.2020 21:11 - Son Güncelleme: 22.07.2020 21:11
Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi Deniz Bulutsuz'u da harekete geçirdi.

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Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz da konuyla ilgili isyanını dile getirdi.

Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Bulutsuz, Instagram hesabından Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

Oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Ocak 2021'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un duruşma günü hazır olmaları için yazı gönderilmesini istemişti.

Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı!

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