CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen internet sitesine konuştu. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine Sarı, "Muharrem Bey henüz resmi bir açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken. Biraz izleyelim." ifadelerini kullandı.

"HDP TABANINI KAZANMALI"

CHP, HDP ile açık bir ittifak yapabileceğinin sinyallerini veren Sarı, 'bölünme paranoyasından' kurtulunması gerektiğini belirterek, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" dedi.





"OYLARIMIZI İYİ PARTİ KAPABİLİR"

"Sol oylarımızı HDP'ye, batıdaki oylarımızı İYİ Parti'ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var" diyen Sarı, "Dolayısıyla CHP'nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE YAPILAN DAVET: MİLLET İTTİFAKI'NIN UYUMUNU BOZMAK İSTİYORLAR

İYİ Parti'ye yapılan davetin de sorulduğu Sarı, "Bunlar Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak üzere yapılmış hamleler. Önümüzdeki dönem bu konuda hem Millet İttifakı'nın içinde hem Cumhur İttifakı'nın içinde yeni gelişmeler de olacaktır." diye konuştu.

