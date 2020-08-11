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    • 11.08.2020 14:38
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    Son dakika: 'nin tecavüzcü vekili hakkında flaş gelişme!

    Son dakika haberi... çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli da bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasın ardından 'den ihraç edilen , savunmasını ’ye yazılı olarak iletti.

    Tuma Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

    Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz'da 'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, 'den ihraç edilen 'in da bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti.

    Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.

    Haberler Güncel Son dakika: HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme!
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