HDP'de taciz skandallarının sonu gelmiyor: Bu kez bir kadına beşi birden...

Kadın şikayetçi olmak istediğinde ise Tuma Çelik, "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" sözleri ile olayın duyulmasını engellemek istedi.