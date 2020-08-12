Dün gece saatlerinde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan "65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni Covid-19 tedbirleri" başlıklı sahte genelge sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık genelgenin "sahte" olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.
Biz, yalanlamaktan yorulduk,— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020
Birileri, ısrarla, birkaç günde bir
YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,
RESMİ KAYNAKLAR harici
SÖYLENTİLER ve
SAHTE BELGELERE
İTİBAR ETMEYİNİZ
Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd
BU İLK DEĞİL
Salgın sürecinin başından beri bazı provokatörler sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaratarak paylaşımlarda bulunuyor. Yayınlanan sahte genelgeler ile halkı korku ve paniğe sevk etmek isteyen odakların terör örgütleriyle ilişkilerinin bulunduğu belirtiliyor.