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    • 12.08.2020 13:12
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    ndan "sahte sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi"ne soruşturma

    Dün gece saatlerinde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan "65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni Covid-19 tedbirleri" başlıklı sahte genelge sonrası harekete geçti.

    Sahte genelge sonrası bakanlık harekete geçti

    Dün gece saatlerinde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan "65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni Covid-19 tedbirleri" başlıklı sahte genelge sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık genelgenin "sahte" olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
    Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.

    BU İLK DEĞİL
    Salgın sürecinin başından beri bazı provokatörler sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaratarak paylaşımlarda bulunuyor. Yayınlanan sahte genelgeler ile halkı korku ve paniğe sevk etmek isteyen odakların terör örgütleriyle ilişkilerinin bulunduğu belirtiliyor.
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığından "sahte sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi"ne soruşturma
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