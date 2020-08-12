SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.

Biz, yalanlamaktan yorulduk,

Birileri, ısrarla, birkaç günde bir

YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.



Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,

RESMİ KAYNAKLAR harici

SÖYLENTİLER ve

SAHTE BELGELERE

İTİBAR ETMEYİNİZ



Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020

BU İLK DEĞİL

Salgın sürecinin başından beri bazı provokatörler sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaratarak paylaşımlarda bulunuyor. Yayınlanan sahte genelgeler ile halkı korku ve paniğe sevk etmek isteyen odakların terör örgütleriyle ilişkilerinin bulunduğu belirtiliyor.