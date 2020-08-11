Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün şehadetinin 3. yılında Twitter'dan mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.