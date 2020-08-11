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    • 11.08.2020 22:47
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ün şehadetinin üçüncü yılında anlamlı mesaj

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'lı teröristler tarafından şehit edilen 'ün şehadetinin 3. yılında Twitter'dan mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... " ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan şehit Eren'i unutmadı

    Başkan , 'lı teröristler tarafından şehit edilen 'ün şehadetinin 3. yılında Twitter'dan mesaj yayımladı.

    Erdoğan mesajında, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül'ün şehadetinin üçüncü yılında anlamlı mesaj
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