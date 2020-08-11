İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri geçtiğimiz günlerde DHKP/C terör örgütünün ana merkezi konumundaki İdil Kültür Merkezi'ni izlemeye aldı. Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde bulunan kültür merkezinin alt katında bulunan ve kültür merkezinin dış kapısının açık olduğu bir sırada operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.





ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TOPLANTI YAPARLARKEN BASKIN



Toplantı halinde oldukları anlaşılan örgüt yöneticileri kıskıvrak etkisiz hale getirildi… Örgütün Türkiye Sorumlusu Y.K., Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, Örgüt Yapılanmaları ve Halkın Hukuk Bürosu Sekreteri E.K., Örgüt Gençlik Sorumlusu F.K., Örgüt Anadolu İlleri Sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.



ÖRGÜTÜN ŞİFRELENMİŞ DİJİTAL ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ