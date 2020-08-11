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    • 11.08.2020 22:14
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şiddete maruz kalan sağlık çalışanı ile ilgili paylaşım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde, 'sosyal mesafe' uyarısı yaptığı için şiddete maruz kalan sağlık çalışanı için paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca o olaya sessiz kalmadı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde, 'sosyal mesafe' uyarısı yaptığı için şiddete maruz kalan sağlık çalışanı için paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, COVID-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye' uymaları uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakârlığa hazır. Ama buna değil" ifadelerini kullandı.

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