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    • 11.08.2020 13:53
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    'tan 'ün şehadetinin üçüncü yılında anlamlı paylaşım

    : ‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan ’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!

    'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de 'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan , şehadetinin üçüncü yılında anılıyor.



    Twitter hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunan Berat Albayrak, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül'ün şehadetinin üçüncü yılında anlamlı paylaşım
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