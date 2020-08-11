"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkat çekti.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ADIYLA YAŞATILIYOR

Küçük yaştaki kahramanlığıyla gönüllerde taht kuran Bülbül'ün adı, memleketinin hemen hemen her yerinde çeşitli mekanlara verilerek yaşatılıyor.

Bülbül'ün ablası Yeter ile eniştesi Ruşen Fındık, Eren'in adını yaşatmak için yeni doğan çocuklarına, dayısı "Eren"in adını verdi. Şehit Eren Bülbül'ün adı doğduğu yer olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki okulu, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

Maçka Belediyesince de ilçede yeni yaptırılan camiye, Bülbül'ün adının yaşatılması için "Eren Bülbül Camii" denildi.