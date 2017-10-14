İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün çözülmesine ve mensuplarının deşifre olmasına ilişkin önemli operasyonlar düzenlendi.

Savcılık geçtiğimiz ay örgüt üyesi olduğu iddiasıyla avukatlara yönelik yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni deliller ve itirafçıların beyanları üzerine 100'ü aşkın kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

65 TUTUKLAMA

Bu kararın ardından savcılığın talimatı ile emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerden 15'i avukat, 2'si 31 Mart 2015 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah ve yer temin edenler olmak üzere 65 şüpheli, çıkarıldığı mahkemecelerce ''silahlı terör örgütü yöneticisi ya da örgüte üye olmak'' suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden biri sağlık sorunları nedeniyle, 3 şüpheli ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğer 3 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında açıklamalarda bulunduğundan serbest bırakıldılar. Soruşturma kapsamında, 10'u aşkın şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İTİRAFÇILAR ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETTİ

Savcılığın şüphelilerden elde ettiği örgütsel ve dijital döküman ile alınan raporların haricinde, itirafçıların beyanları ve teşhislerinin de örgütün eylemlerinin ve mensuplarının deşifre edilmesinde önemli etkisi olduğu kaydedildi.

Söz konusu bu beyanlar doğrultusunda Halkın Hukuk Bürosu (HHB) adı altında avukatlık faaliyeti icra eden bir kısım şüphelilerin kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına ilettikleri ve talimat verdikleri anlaşıldı.

NURİYE GÜLMEN İTİRAFI

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılananan Nuriye Gülmen hakkında da bir itirafçının beyanları da bulunduğu öğrenildi.

İtirafçının beyanında, cezaevinden çıkanların örgütün yurt dışındaki birimiyle mesajlaştıkları, Nuriye Gülmen'in de Kütahya'daki faaliyetleri nedeniyle yakalandığı, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini anımsatarak, çıktıktan sonra İstanbul'a geldiğini ve örgütün sözde ''Gençlik Federasyonu''nda o dönemki sorumlu olan Şafak Yayla ile görüştüğünü ifade etti.

İtirafçı, Yayla'nın vermiş olduğu kriptolu bilgisayarı Nuriye'ye verdiğini, onun da yaşadıklarını yazarak kendisine verdiğini anlatarak, kendisinin de Yayla'ya ulaştırdığını, Yayla'nın da Nuriye'nin mesajını yurtdışındaki komiteye gönderdiğini belirtti.

"NURİYE GÜLMEN İLE BOMBA HAZIRLADIK"

Berkin Elvan'ın ölümü üzerine örgüt üyeleriyle eylem planlamaları için Eskişehir'de bir kafede toplandıklarını anlatan itirafçı, Nuriye Gülmen ve F.S ile bir evde eylemler için bomba hazırladıklarını iddia ederek, Nuriye'nin örgüt elemanlarına teori eğitimi verdiğini ve kendisinin bir dönem de onunu evinde kaldığını söyledi.

Savcılık, terör örgütü DHKP/C'ye yönetlik alınan beyanlar, yapılan teşhisler ile elde edilen dijital dökümlerin tek tek değerlendirerek, soruşturmayı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.