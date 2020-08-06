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    cu DHKP-C’ye İstanbul’da vuruldu

    - DHKP-C nün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ’ne düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

    DHKP-C’ye İstanbul’da operasyon

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, aranması olan örgüt mensubu şahısların yakalanması ve örgütün yurt dışı merkez komitesi ile yapmış olduğu şifreli yazışmaların ele geçirilmesine yönelik Şişli ilçesinde faaliyet gösteren 'ne dün düzenlendi

    Gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda, N.G.,O.K.,E.K.,R.A.,F.K ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara incelenmek üzere el konuldu.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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