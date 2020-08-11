Ana muhalefet partisi CHP'de gündem, yeni parti iddiası…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelerle oluşturduğu dikta sistemine karşı çıkan Muharrem İnce'nin, kısa süre içerisinde partiden ayrılacağı düşünülüyor.

KILIÇDAROĞLU, KESİN AYRILIĞI BEKLİYOR

Bu duruma CHP Lideri Kılıçdaroğlu da ses çıkarmıyor. Durum netleşene kadar da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor.

2023 yılında yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için CHP'yi baskı altına alan Muharrem İnce, büyük gün olarak perşembeyi işaret etti.

"PERŞEMBEYE KADAR BEKLEYİN"

CHP'li İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden Ankara'ya doğru yola çıktı.

"Yolculuk nereye'?" diye soran muhabire cevap veren İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." dedi.