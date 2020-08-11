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    • 11.08.2020 12:57
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    bu kez fena sallanıyor! İnce: 'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

    kurma iddialarıyla gündemde olan İnce, 'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, “Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım” dedi.

    Ana muhalefet partisi 'de gündem, iddiası…

    CHP Genel Başkanı Kemal 'nun delegelerle oluşturduğu dikta sistemine karşı çıkan 'nin, kısa süre içerisinde partiden ayrılacağı düşünülüyor.

    KILIÇDAROĞLU, KESİN AYRILIĞI BEKLİYOR

    Bu duruma CHP Lideri Kılıçdaroğlu da ses çıkarmıyor. Durum netleşene kadar da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor.

    2023 yılında yeniden adayı olabilmek için CHP'yi baskı altına alan Muharrem İnce, büyük gün olarak perşembeyi işaret etti.

    "PERŞEMBEYE KADAR BEKLEYİN"

    CHP'li İnce, yaşadığı 'nın Elmalık köyünden 'ya doğru yola çıktı.

    "Yolculuk nereye'?" diye soran muhabire cevap veren İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." dedi.

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