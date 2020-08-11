Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.08.2020 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2020 12:35
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: 21 terörist gözaltında

    Son dakika haberine göre , ve bölgesinde 21 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

    MSB duyurdu: Çok sayıda terörist gözaltında
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!''


    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: 21 terörist gözaltında
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri