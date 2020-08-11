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    • 11.08.2020 12:47
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    'te kaçakçılığı operasyonu: 12 düzensiz göçmen yakalandı!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.B'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan araç kent çıkışında durduruldu. Araçta, 'den 'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

    Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

    'te düzenlenen operasyonda 12 düzensiz yakalandı.

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.B'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan araç kent çıkışında durduruldu.

    Araçta, 'den 'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Şüpheli A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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