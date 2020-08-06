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    • 06.08.2020 13:01
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    Başkan Erdoğan talimat vermişti! Açıköğretim programı tercih kılavuzundan çıkarıldı

    Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun raporu sonrası verilen "Açıköğretim lisans programı kapatılsın" tavsiyesinin ardından; açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

    Erdoğan talimat vermişti! Tercih kılavuzundan çıkarıldı

    Cumhurbaşkanı 'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu () Başkanlığına bildirmesinin ardından ilgili programlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzundan çıkarıldı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirmişti.

    Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin görüşünü YÖK'e bildirmesinin ardından bugün başlayan tercih süreci öncesi açıköğretim lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

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