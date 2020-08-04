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    • 04.08.2020 19:43
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    'açıköğretim psikoloji eğitimi' için ön raporu Başkan Erdoğan'a sundu

    bugün toplandı. Kurul açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı 'a sundu.

    O rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu

    , açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı 'a sundu.

    Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bugün toplandı.

    Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

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