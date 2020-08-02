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    • 02.08.2020 13:13
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    : İletişim Başkanı duyurdu: Psikoloji eğitimi konusunda Başkan Erdoğan'dan flaş talimat

    haberine göre İletişim Başkanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

    Psikoloji eğitimi konusunda Başkan Erdoğan'dan flaş talimat

    İletişim Başkanı , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi'nin psikoloji alanı için açıköğretim bölümünü açtığını duyurması sonrası bu konu sosyal medyada çokça tartışılmıştı.

    İşte Altun'un o paylaşımı:
    Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Psikoloji eğitimi konusunda Başkan Erdoğan'dan flaş talimat
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