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    • 05.08.2020 22:14
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    Başkan Erdoğan, açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını 'e bildirdi!

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda “Açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü 'e bildirdiğini duyurdu.

    Başkan Erdoğan'dan flaş karar!

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü 'e bildirdiğini duyurdu.

    Başkan Erdoğan'ın kararını Twitter'dan duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları yazdı:

    ''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.
    Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''

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