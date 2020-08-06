Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), bu yılki üniversite tercihlerinde tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla, maden, tekstil ve deri mühendisliğini, felsefe programlarını seçen öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde geri ödemesiz burs ile desteklenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ve refahı için önemli olan alanlara öncelik tanımak suretiyle belli lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere "YÖK Destek Bursu" veriliyor.

Yeni YÖK olarak stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burslar verilmeye devam edilecek.

Bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrenci, YÖK bursundan yararlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek.