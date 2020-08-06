İstanbul Aydın Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (%50 İndirimli) TYT 12 12 265,03148 290,61285 695173

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Burslu) TYT 6 6 303,68731 312,4735 378821

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 41 190,03247 295,12439 1703559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 311,67446 364,5678 334549

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Ücretli) TYT 42 14 187,14003 251,49591 1723666

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) TYT 10 10 198,91338 228,2682 1595369

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 14 14 255,9997 392,96589 794481

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 8 8 289,58269 307,32273 471807

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 53 53 208,51197 258,03882 1446305

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 291,41436 311,70288 464515

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) TYT 10 6 189,85483 201,92837 1703559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) TYT 48 34 175,64813 460,64719 1743879

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) TYT 5 5 204,96143 222,75309 1506977

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 14 14 236,31365 260,19513 1049845

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 8 8 293,90259 319,48676 443035

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 47 47 207,85329 280,89446 1461541

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 6 6 283,80747 295,252 518621

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 7 3 185,78723 223,06054 1728079

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) TYT 53 17 192,53453 227,79996 1673919

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 İndirimli) TYT 4 4 250,61665 271,95464 853953

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 İndirimli) TYT 7 7 275,21438 295,19644 596671

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Burslu) TYT 9 9 308,75849 355,61604 350425

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 3 3 241,76623 256,61861 968554

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 4 4 274,09826 288,17523 605881

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 305,78472 319,11091 367274

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Ücretli) TYT 56 56 189,47573 262,48778 1711454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) TYT 70 70 213,47067 268,33469 1385767

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 54 54 217,80841 282,68116 1310722

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) TYT 6 6 323,51756 378,11145 278330

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 37 175,023 273,10956 1744906

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 344,60318 365,03524 203044

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%75 İndirimli) TYT 18 12 186,66767 223,1214 1723666

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Burslu) TYT 2 2 268,88915 298,37727 654402

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) TYT 63 52 173,21526 260,1644 1746586

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) TYT 7 7 272,23726 289,20918 624889

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 15 9 179,18092 205,80289 1740782

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 30 30 220,06157 251,848 1281260

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 267,69658 301,39791 664336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri (%75 İndirimli) TYT 27 21 184,90506 252,93379 1731419

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri (Burslu) TYT 3 3 263,54645 275,66057 705572

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 72 72 251,66115 317,31965 841752

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 8 8 320,43729 355,05365 295730

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 54 54 245,47524 302,20815 929381

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) TYT 6 6 345,30008 405,00267 203044

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 15 15 239,11908 275,86361 1008756

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 30 30 277,95873 339,8517 569494

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 354,60999 372,55017 174986

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 45 236,42458 270,93426 1049845

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 334,23385 362,98501 239383

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 3 3 388,87051 405,28592 104602

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 27 27 205,95635 290,69447 1491799

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 İndirimli) TYT 36 36 222,87971 262,2871 1236623

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 4 4 278,06959 296,04531 569494

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 206,76447 241,49151 1476770

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 256,72281 303,5755 782579

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 İndirimli) TYT 27 14 189,31533 249,83742 1711454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) TYT 3 3 260,45488 265,76651 748777

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) TYT 8 7 188,13364 228,84666 1718092

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 30 30 210,63284 270,88824 1416016

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 8 8 287,6246 328,3871 487054

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 63 24 167,96586 250,64636 1749030

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 274,22637 350,80331 605881

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Ücretli) TYT 29 11 190,32329 227,26372 1703559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 45 45 194,54212 246,58331 1649831

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT 5 5 278,33846 287,16978 569494

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 226,76267 271,06941 1177489

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 276,1544 294,21889 587661

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (%50 İndirimli) TYT 81 81 191,91979 243,0592 1684783

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (Burslu) TYT 9 9 277,30997 359,98729 578516

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 36 36 204,75453 250,44002 1506977

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İngilizce) (%75 İndirimli) TYT 36 36 237,13966 300,88815 1036002

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) TYT 8 8 315,86873 353,88207 314472

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 213,00478 258,25986 1385767

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 349,33418 364,17997 191413

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 20 20 191,80238 213,5166 1684783

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 34 34 219,35552 266,59444 1296027

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) TYT 6 6 292,37595 329,49605 457262

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 45 30 178,7301 268,3985 1740782

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (Burslu) TYT 5 5 292,59608 368,45773 449986

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 40 29 167,55006 258,39317 1749030

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 283,11183 302,37824 526802

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İÖ) (Ücretli) TYT 5 0 — — —

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri (%75 İndirimli) TYT 27 27 242,801 273,28383 955337

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri (Burslu) TYT 3 3 284,29527 287,57174 518621

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektrik (%75 İndirimli) TYT 45 45 242,42186 279,40072 968554

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektrik (Burslu) TYT 5 5 273,71115 308,04203 605881

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 232,83307 265,43263 1091740

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 308,43035 350,04026 355910

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (%75 İndirimli) TYT 36 36 241,05611 281,3146 981887

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (Burslu) TYT 4 4 276,69446 289,4181 578516

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 27 231,66892 273,3237 1105840

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 307,93149 368,0875 355910

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) TYT 45 45 238,65092 263,70314 1008756

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 5 5 285,27163 307,748 510479

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 45 45 220,72508 281,59627 1266328

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 275,52748 292,21547 587661

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (%25 İndirimli) TYT 4 4 264,13876 271,84073 705572

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 4 4 280,16808 295,20198 551981

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (Burslu) TYT 8 8 309,35782 401,40483 350425

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 3 3 243,00013 256,45334 955337

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 3 3 270,43705 272,85878 644448

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 307,54216 332,94853 355910

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) TYT 39 14 189,38756 238,46907 1711454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (Ücretli) TYT 64 58 178,30324 264,21341 1741824

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 İndirimli) TYT 45 36 179,64397 272,01191 1739683

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) TYT 5 5 304,28037 319,31613 378821

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 11 188,32426 266,91084 1718092

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 345,91334 457,97388 200045

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%75 İndirimli) TYT 27 27 205,07544 245,80771 1506977

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) TYT 3 3 260,05939 280,50573 748777

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (%75 İndirimli) TYT 36 36 227,59679 276,76454 1163035

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (Burslu) TYT 4 4 277,8937 375,86177 569494

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 18 18 217,12628 265,70456 1325833

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 2 2 320,8555 321,23563 291250

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) TYT 72 72 218,52169 288,72971 1296027

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (Burslu) TYT 8 8 292,29087 320,68225 457262

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 72 40 188,95321 267,56505 1711454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) TYT 8 8 306,6899 346,16315 361668

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) TYT 54 29 170,82614 262,36842 1747926

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) TYT 6 6 267,88798 301,52463 664336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 23 169,6139 263,04734 1748475

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 266,32243 277,74748 684703

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) TYT 4 4 270,48156 283,09753 644448

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 4 4 297,09673 301,62794 422822

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 9 9 317,84886 344,40964 304964

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 3 3 250,42034 259,89721 866242

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 3 3 294,73284 299,21315 436258

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 310,9854 421,58994 339723

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 57 57 217,6016 279,79202 1310722

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT 73 73 232,40346 285,35937 1105840

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 56 56 196,74777 275,75855 1623540

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (Burslu) TYT 9 9 281,5984 307,8605 535081

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 54 23 182,76595 271,99722 1735828

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 6 6 289,69818 377,46813 471807

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (Ücretli) TYT 25 9 175,51205 225,24481 1743879

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) TYT 57 26 183,792 216,52724 1733906

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) TYT 8 8 271,39946 305,88996 634693

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 27 200,34489 246,16902 1580933

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 266,3953 293,96297 684703

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) TYT 54 40 184,10964 260,80174 1733906

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) TYT 6 6 264,32132 304,90398 705572

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 36 11 168,73971 230,54971 1748840

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 281,94082 301,02074 535081

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 3 3 326,24195 366,31101 269970

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 27 5 199,22361 252,12697 1595369

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (%75 İndirimli) TYT 45 45 221,97459 264,82109 1251581

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (Burslu) TYT 5 5 264,87951 308,48432 695173

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) TYT 27 27 212,15462 270,71147 1400948

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) TYT 3 3 329,60074 389,20244 254183

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 213,21948 259,66726 1385767

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 276,10809 322,65062 587661

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%75 İndirimli) TYT 27 25 190,70287 259,47025 1694640

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) TYT 3 3 269,98554 308,31016 644448

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Lojistik (%50 İndirimli) TYT 63 32 170,70847 259,07703 1747926

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Lojistik (Burslu) TYT 7 7 260,37369 300,9699 748777

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Lojistik (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 45 45 208,58418 262,04232 1446305

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Lojistik (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 257,72424 282,43076 771179

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Makine (%75 İndirimli) TYT 45 45 244,9956 291,36693 929381

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Makine (Burslu) TYT 5 5 295,24571 342,12716 436258

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 232,9933 279,95674 1091740

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 283,53538 313,94069 518621

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) TYT 8 5 209,83718 239,29092 1431166

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) TYT 16 16 233,63686 294,34 1077616

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (Burslu) TYT 8 8 305,83424 321,53761 367274

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 58 29 194,48727 246,78185 1662265

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 294,31315 380,0841 443035

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (Ücretli) TYT 48 4 182,54633 257,72268 1735828

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (%50 İndirimli) TYT 54 44 180,60775 260,33491 1738542

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (Burslu) TYT 6 6 298,59763 356,55435 409765

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 26 187,11964 255,97161 1723666

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 269,10735 305,1795 654402

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) TYT 36 36 203,07615 250,75858 1536885

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) TYT 4 4 267,70463 290,58802 664336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 27 25 186,96826 262,07005 1723666

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 267,04224 279,31609 674420

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (%25 İndirimli) TYT 4 4 200,00962 236,17985 1580933

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (%50 İndirimli) TYT 19 19 225,42664 292,84873 1206871

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (Burslu) TYT 7 7 293,85468 354,94143 443035

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 36 36 192,85731 263,19763 1673919

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 273,87843 279,27972 605881

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri (Ücretli) TYT 40 8 199,80591 255,08297 1580933

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 45 45 199,0745 247,79926 1595369

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (Burslu) TYT 5 5 301,43314 328,25586 397125

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 36 20 177,79057 238,73823 1741824

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 319,92626 417,1632 295730

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) TYT 27 4 183,50845 227,1579 1733906

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYT 3 3 291,1713 298,89279 464515

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 27 215,91235 295,19243 1340788

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 317,90668 339,90423 304964

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (%75 İndirimli) TYT 36 36 240,73025 273,31428 981887

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Burslu) TYT 4 4 282,58585 300,64759 526802

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 227,64233 273,19955 1163035

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 283,17272 301,07964 526802

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 45 45 188,83977 273,86223 1711454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 5 5 281,82462 320,23865 535081

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 45 45 222,63599 273,29598 1236623

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 275,26989 281,52466 596671

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Pazarlama (%75 İndirimli) TYT 32 32 181,88183 240,43931 1737281

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Pazarlama (Burslu) TYT 4 4 262,89573 288,38313 716133

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Pazarlama (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 18 18 194,66621 238,93527 1649831

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Pazarlama (İÖ) (Burslu) TYT 2 2 286,81755 301,96981 494780

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 36 14 185,62783 235,04507 1728079

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri (Burslu) TYT 4 4 298,93784 306,1471 409765

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 72 33 183,33362 266,47808 1735828

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) TYT 8 8 284,59928 353,21213 510479

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 24 183,08019 255,49776 1735828

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 297,87606 359,87968 416171

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 54 54 193,99307 284,31648 1662265

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi (Burslu) TYT 6 6 279,78094 283,97162 551981

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 42 171,86167 234,40642 1747330

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 281,48888 284,97605 543306

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 13 13 204,22301 225,29954 1522027

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75 İndirimli) TYT 23 23 230,48287 285,41082 1134423

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) TYT 4 4 288,99916 327,42565 479336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 212,84197 285,35273 1385767

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 325,82656 362,76777 269970

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) TYT 45 45 191,44541 261,28523 1694640

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) TYT 5 5 269,30182 291,41263 654402

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 10 192,05066 239,57563 1684783

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 265,66872 274,13157 684703

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 54 54 217,15992 261,6712 1325833

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) TYT 6 6 280,53778 290,03979 543306

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 54 54 197,50385 254,88732 1609589

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) TYT 6 6 307,35983 317,22982 361668

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 45 45 217,93653 261,54634 1310722

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 341,4721 365,81349 215494

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 45 171,12121 241,29078 1747926

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 281,08739 289,29036 543306

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 5 5 263,59878 289,428 705572

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 9 9 303,66468 334,89357 378821

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 30 30 235,19452 265,72976 1063683

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) TYT 6 6 288,33502 325,6508 487054

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 24 24 191,37571 234,73259 1694640

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) TYT 76 76 198,58221 262,56586 1595369

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) TYT 25 5 179,17108 205,95823 1740782

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) TYT 20 20 214,80229 253,42568 1355688

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler (Burslu) TYT 5 5 268,90527 282,60098 654402

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 191,5448 255,58145 1684783

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 272,53949 284,26409 615394

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 45 14 191,46404 230,92142 1694640

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 5 5 274,02876 278,7819 605881

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 27 23 175,51916 255,00296 1743879

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 265,69745 273,36965 684703

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) TYT 4 4 189,72912 209,40701 1703559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 4 4 254,62405 270,06001 806178

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 8 8 294,60572 327,22441 436258

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 63 63 206,81219 257,77856 1476770

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) TYT 7 7 287,56069 301,86132 487054

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT 64 26 174,12622 245,47546 1745799

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 54 54 210,72645 282,51689 1416016

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 6 6 289,02414 403,54679 479336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 45 182,22035 249,06224 1737281

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 282,61464 363,48776 526802

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (İngilizce) (%75 İndirimli) TYT 27 27 215,65446 307,43847 1340788

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) TYT 3 3 323,85525 341,40881 278330

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 40 21 183,16113 239,15311 1735828

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) TYT 5 5 260,69752 270,15906 737718

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) TYT 36 36 203,74866 252,45456 1522027

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) TYT 4 4 276,68927 315,74411 578516

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 20 20 288,87742 321,55039 479336

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi (Burslu) TYT 5 5 334,22016 447,61014 239383

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi (Ücretli) TYT 25 25 249,73461 275,53665 866242

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 58 58 211,81172 297,66888 1400948

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) TYT 7 7 358,12252 375,87019 167368

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45 45 197,88521 342,49448 1609589

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) TYT 5 5 380,59744 450,36317 118237

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (%50 İndirimli) TYT 36 23 179,51174 299,93331 1739683

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (Burslu) TYT 4 4 376,41905 420,05896 127626

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 27 10 187,29337 339,37116 1723666

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (Burslu) TYT 3 3 424,85752 462,62565 56236

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (%75 İndirimli) TYT 27 27 193,46702 291,4966 1673919

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (Burslu) TYT 3 3 346,93104 365,15886 197124

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi (%75 İndirimli) TYT 45 41 175,11002 269,04562 1744906

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi (Burslu) TYT 5 5 269,93661 285,76115 644448

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Ressamlığı (%50 İndirimli) TYT 20 15 189,67943 276,81338 1703559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Ressamlığı (Burslu) TYT 4 4 285,80896 315,03612 502653

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yapı Ressamlığı (Ücretli) TYT 16 0 — — —

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler (%75 İndirimli) TYT 27 8 186,45353 240,38285 1728079

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler (Burslu) TYT 3 3 259,98087 301,52157 748777