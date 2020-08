2020 YKS İstanbul Aydın üniversitesi taban tavan puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%75 İndirimli) DİL 36 29 217,28124 349,88156 74173

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Burslu) DİL 4 4 377,10035 425,23932 20794

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY 4 4 273,33268 283,12456 259047

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 4 4 308,98397 330,72175 171456

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 5 5 382,79409 410,5251 78726

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 37 16 204,64867 274,37854 481475

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY 45 45 335,45754 416,98273 130217

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 438,70523 442,16006 36486

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 54 54 227,46453 284,59159 733815

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 6 6 317,92742 328,20718 169844

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) SAY 54 27 204,64461 278,0257 481475

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 6 6 330,97271 371,1869 135565

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 2 2 457,47047 460,60814 26067

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) SAY 9 9 464,6676 466,77728 21726

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) SAY 79 79 390,55086 436,2083 71944

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (%75 İndirimli) EA 36 28 206,46138 307,81683 815212

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans (Burslu) EA 4 4 325,88121 342,68897 149554

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY 44 44 288,31088 351,02738 217197

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 409,43296 413,44999 57910

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY 54 54 302,07152 380,89366 186247

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 404,34277 411,92453 61582

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (%75 İndirimli) SAY 27 27 222,71143 276,47482 457376

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) SAY 3 3 310,50606 338,80149 167619

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 54 37 207,58874 335,50939 480806

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 6 6 357,09104 379,48524 104432

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 63 63 292,0639 377,76943 313651

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 8 8 419,79592 443,38321 6350

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 9 9 227,18357 278,09883 788714

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Gazetecilik (%75 İndirimli) SÖZ 36 36 238,72444 347,02625 699298

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Gazetecilik (Burslu) SÖZ 4 4 360,43243 368,39779 61971

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 4 272,72606 318,14782 259047

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (Burslu) SAY 3 3 340,69637 343,29044 122195

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 27 25 208,64874 278,4409 855655

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) SÖZ 27 27 298,86924 371,20725 276424

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 6 6 382,63385 397,43082 29189

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) SÖZ 54 52 202,95124 287,37815 857857

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) SÖZ 6 6 359,50108 364,91345 61971

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 29 29 233,42343 278,14288 684381

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) EA 16 16 280,75423 344,53306 328219

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 358,36414 367,69065 82007

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 3 3 252,63636 263,96576 329166

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 26 26 266,76716 289,28631 278318

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 6 6 333,91632 338,70087 131554

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 25 25 231,12477 321,77034 439960

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 45 45 324,57341 372,6744 151803

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 5 5 384,74622 387,92213 40210

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 20 20 405,37954 417,12394 21130

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 130 130 324,24659 358,19008 154052

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 30 30 242,08266 259,1647 383970

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (%75 İndirimli) SAY 42 42 259,24237 291,51735 307374

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (Burslu) SAY 8 8 326,60042 353,37571 141015

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) SAY 36 35 261,7045 322,3526 296478

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY 4 4 384,63676 391,68137 77009

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 54 54 244,55742 418,03646 65395

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 6 6 418,32425 427,31178 10643

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 49 49 334,5877 391,19185 33305

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 6 422,14142 426,0094 9683

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 19 0 — — —

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 26 12 260,62068 301,94801 300110

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 5 5 313,34205 333,94807 164203

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY 27 5 263,53218 280,07354 289214

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 286,37672 311,84396 222777

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (%75 İndirimli) EA 36 36 228,03379 276,52761 729164

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) EA 4 4 310,72693 334,37938 195626

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) EA 36 36 240,51267 294,31944 604117

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 335,93468 338,56392 126487

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) EA 27 24 222,69358 284,50831 752419

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Burslu) EA 3 3 300,15842 308,22758 238259

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 45 32 260,95904 289,42666 300110

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Burslu) SAY 5 5 367,62026 389,82038 92621

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) SAY 27 27 275,95271 381,25145 250677

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 385,69177 403,48079 76163

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 90 25 276,72537 358,56095 247887

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) SAY 10 10 376,71057 412,63184 83590

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 İndirimli) EA 13 13 226,02417 285,39618 738466

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) EA 2 2 295,90509 303,29542 253947

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%75 İndirimli) DİL 36 13 221,85797 358,98484 73243

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Burslu) DİL 4 4 375,4915 451,14109 21328

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 48 48 278,75273 365,86144 52249

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) DİL 7 7 434,5617 445,42359 6081

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) DİL 15 9 210,3714 276,42174 75475

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%75 İndirimli) DİL 27 27 290,74275 399,03119 47976

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Burslu) DİL 3 3 401,34681 407,48547 14595

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (%50 İndirimli) SAY 36 10 206,76783 332,06741 481029

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Burslu) SAY 4 4 338,1647 380,19464 126206

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 49 49 321,23381 370,40858 172390

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 6 401,27212 406,82592 14505

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 16 15 294,97188 318,95951 297272

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 33 33 339,13921 373,47407 111599

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 6 414,18998 420,68604 8172

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (%25 İndirimli) EA 4 4 309,48443 327,53419 202961

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (%50 İndirimli) EA 5 5 345,85688 355,75003 104785

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) EA 6 6 387,81481 390,91375 37588

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Ücretli) EA 45 45 234,00509 288,29008 674348

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ 54 28 205,51692 355,92612 856756

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ 6 6 393,08078 438,36857 20051

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 45 45 289,65191 328,21263 277479

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 5 5 366,76612 368,98122 66575

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Reklamcılık (%75 İndirimli) SÖZ 45 45 274,47481 359,56567 426270

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 5 391,8415 401,21973 20777

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) EA 27 27 214,45587 280,21794 794278

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 3 3 294,63994 298,9256 257869

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi (%75 İndirimli) SÖZ 27 27 229,04676 312,30651 780882

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi (Burslu) SÖZ 3 3 322,38819 392,32141 168564

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 21 21 296,31705 320,21543 253947

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 24 24 321,82012 346,73294 158550

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 5 353,74878 356,52451 89083

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 11 7 202,70616 247,24899 816952

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) EA 25 25 255,11452 323,28303 492149

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 341,65326 367,47885 113289

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) EA 36 36 246,97125 297,78221 552407

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) EA 4 4 303,68857 307,6605 222571

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%75 İndirimli) EA 36 34 201,16503 280,75323 818112

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) EA 4 4 306,86612 320,89616 210805

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 36 17 198,97755 324,81183 859325

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (Burslu) SÖZ 4 4 368,68594 442,0126 46557

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%75 İndirimli) SÖZ 45 45 246,0646 304,60011 638895

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) SÖZ 5 5 357,02113 411,33611 64657

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 35 35 453,24506 496,13998 28367

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 1 1 496,62602 496,62602 7559

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 8 8 497,6006 523,97608 7522

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (Ücretli) SAY 36 36 430,03923 445,47076 42984

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) SÖZ 45 36 211,99989 273,7312 847454

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 5 5 366,42877 375,26189 51231

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 14 14 329,33679 358,19651 142353

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) SÖZ 35 35 362,18962 390,55053 58391

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 6 400,84426 433,44207 14505

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 İndirimli) EA 36 36 239,55531 299,11814 614150

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 333,21491 372,08912 133522

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 54 54 272,57348 380,22139 259047

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 431,49729 449,04409 42262

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 27 16 218,55526 324,02289 820042

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 3 3 388,71684 393,75459 23187

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 27 27 225,19248 256,37862 743117

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 İndirimli) EA 27 27 269,61542 318,02299 383637

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA 6 6 335,21923 382,97414 128832