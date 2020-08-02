Havuzdan ve denizden koronavirüs geçer mi? Koronavivürüs yeni belirtileri kan dondurdu!

'SUDA 2 METRE MESAFEYE DİKKAT'



Koronavirüsün suyun içinde bulaşmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Evet suyun içinde bulaşmıyor; ama suyun içinde de çok yakın temas olursa elbette ki risk artabilir. Sudan çıktıktan sonra mutlaka maskemizi takmamız gerekiyor. Maskemizi takarak güneşlenmeye devam etmek gerekiyor. Şu an için sudan kişilere geçtiğine dair bulgu yok. Ancak dışarıda halay çekildiği gibi suyun içinde de halay çekilecek şekilde bir araya geliniyorsa elbette burada da risk söz konusu. Aslında karada olan her şey suda da geçerli. Sadece sudan bulaşmadığını bilmemiz gerekir. En az 2 metre mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

'MASKE ORTALIKTA BIRAKILMAMALI'



Tatil bölgelerinde maske ve eldivenlerin denize ve plaja atılmasının risk olduğunu değerlendiren Prof. Dr. İlhan "Maskelerimizi yanımızda getirdiğimiz poşet ile bertaraf etmemiz en doğrusu. O poşeti de mümkünse tıbbi atık kutusuna atalım. Yanınızdaki şezlongda bir kişi maskeyi unuttu, siz de maskeye dokundunuz, elinizi yüzünüze götürdünüz, çok kısa zaman önce orada bırakılmışsa ve o kişi koronavirüs hastasıysa, virüs yükü yüksekse elbette risk konusu. Herkesin kendi önlemini alması gerekir, kimsenin maskeyi ortalıkta bırakmaması gerekir. Kazayla böyle bir şey oldu, yapılacak işlem basit. Hızlı şekilde elimizi, yüzümüzü yıkamak, dezenfektan kullanmak yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız tatillerini yapsınlar; ama unutmasınlar ki olağandışı bir dönemdeyiz. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarını unutmamamız gerekiyor. Suyun içinde de fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanması gerekiyor" dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Burun akıntısı,

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.