Hem katil hem de yalancı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), ayrılmak istediği eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Katil, haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ifadesinde Pınar'ı suçlayarak "Benden para talep edildi, beni tehdit etti" dedi.
Ancak telefonunda yapılan incelemede bu mesajlara ulaşılamadığı öğrenildi.
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Cinayetin tasarlanarak işlendiği, suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başka faillerin olduğu açık. Tasarlama olgusu da açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı bir süreç" dedi.
GÜL KİREKLO
Ancak telefonunda yapılan incelemede bu mesajlara ulaşılamadığı öğrenildi.
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Cinayetin tasarlanarak işlendiği, suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başka faillerin olduğu açık. Tasarlama olgusu da açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı bir süreç" dedi.
GÜL KİREKLO