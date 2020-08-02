ADEM BOZ: "KASAP EKİBİ ÇOK YORGUN"

Adem Boz, A Haber Televizyonu'na yaptığı açıklamada; Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi yetkilisi olduğunu açıkladı. Boz, kasapların kaçtığına yönelik iddialara, "Kasap ekibi yorgun. Yeni ekip 60 kişi ve yaklaşık 15 dakika sonra kapıdan giriş yapacak" iddiasında bulundu.

Adem Boz, vatandaşların kurban kesimi için 6-7 saat beklediğini doğruladı.

KAYAŞEHİR KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANI DA, SAADET PARTİSİ'NE YAKIN ŞİRKETE VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB'ye ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.'ye kiraladığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nı, geçtiğimiz sene de Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği'ne (AGD) kiralamıştı.