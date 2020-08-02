CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimini eline yüzüne bulaştırdı! 9 ayrı noktada kurban kesim alanı açan belediye, organizasyonu yapamadı. Kesim için bin 250 lira ödeme yapan İstanbullu, bayramın ilk gününde saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Başakşehir Kayaşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda ise skandal yaşandı!
Görevli kasaplar, kurbanların boğazını kestikten sonra alandan kaçtı! Askıda kurbanlığını gören vatandaş, kesimini kendisi yapmak zorunda kaldı. Mağdurlardan Halil Yetiş, "Hayvanlarımız çürüdü. Paramız çöpe gitti. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok" açıklamasını yaptı.
BARIŞ SAVAŞ -BARIŞ SÖZAL