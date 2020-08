Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?



Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenlenecek. Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişi Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleşecek.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



-Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

-Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

-Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.