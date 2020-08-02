Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?

Milli Piyango'da heyecan yaratan yeniliklerini duyurdu. Şans oyunlarını yakından takip edenler bu habere çok sevinecek. İkramiyelerin yükseldiği Çılgın Sayısal Loto oyununun içeriği çok merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. İlk çekilişin bu akşam gerçekleşeceği Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, hangi günler nasıl çekileceki, ikramiye ne kadar?
ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenlenecek. Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişi Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleşecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
-Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
-Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
-Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak olan çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.
SEN SEÇ!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.