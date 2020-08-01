Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.



Başakşehir Kayaşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını buraya getirdi. Öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hala kurbanlarının kesilmediğini söyledi. İddiaya göre kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı. Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için vatandaşların bin 250 lira ödeme yaptıkları öğrenildi. Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlarla zabıtalar arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandı. Kurban kesim alanında bulunanlardan edinilen bilgiye göre bir kişi 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.