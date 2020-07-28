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    • 28.07.2020 12:09
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    : Fethiye’de mide bulandıran görüntüler! Kanal pislikten görünmüyor, koku pencere kapattırıyor

    haberine göre ’nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü ’nın olduğu ’ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyor. Kanala yakın oturan mahalleli çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi isteniyor. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

    Fethiye’de mide bulandıran görüntüler!

    'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Dünyaca ünlü 'nın olduğu 'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyor.

    VATANDAŞ İSYAN ETTİ
    Kanala yakın oturan mahalleli çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi isteniyor.



    Vatandaş isyan ederek, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" dedi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: Fethiye’de mide bulandıran görüntüler! Kanal pislikten görünmüyor, koku pencere kapattırıyor
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