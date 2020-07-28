Sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istediği bölümleri araştırıyor. Sözel ve sayısal bölümler merak ediliyor. Öğrenciler puan türlerine göre tercih yapmak istiyor. Peki sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler sözel bölümü öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

SÖZEL BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Okul Önce Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği