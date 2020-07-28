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    • 28.07.2020 12:02
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    hangileri? hangileri?

    hangileri? hangileri? ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih önerilerine çevrildi. Üniversiteli olma hayali kuran öğrenciler sorusuna yanıt arıyor. Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sözel bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği sözel bölümler!

    Sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri?

    Sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istediği bölümleri araştırıyor. Sözel ve sayısal bölümler merak ediliyor. Öğrenciler puan türlerine göre tercih yapmak istiyor. Peki sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler sözel bölümü öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

    SÖZEL BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    Okul Önce Öğretmenliği

    Özel Eğitim Öğretmenliği

    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

    Türkçe Öğretmenliği

    Sanat Tarihi

    Tarih

    Türk Dili ve Edebiyati

    İslami İlimler

    Coğrafya

    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

    Sinema ve Televizyon

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

    İlahiyat

    Gazetecilik

    Radyo, Televizyon ve Sinema

    Reklamcılık

    Rekreasyon Yönetimi

    İletişim ve Tasarımı

    Basın ve Yayın

    Film Tasarımı ve Yönetimi

    Yeni Medya ve İletişim

    El Sanatları

    Geleneksel Türk Sanatları

    Görsel Sanatlar

    Halkbilimi

    Sümeroloji

    Coğrafya Öğretmenliği

    Fotoğraf

    Çizgi Film ve Animasyon

    Film Tasarımı ve Yönetimi

    Medya ve İletişim

    İletişim Bilimleri

    Film Tasarımı ve Yazarlığı

    Film Tasarımı ve Yönetmenliği

    Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

    Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
    Haberler Güncel Sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri?
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