Sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istediği bölümleri araştırıyor. Sözel ve sayısal bölümler merak ediliyor. Öğrenciler puan türlerine göre tercih yapmak istiyor. Peki sözel bölümler hangileri? Sözel puanla alan 4 yıllık bölümler sözel bölümü öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor.
SÖZEL BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Okul Önce Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyati
İslami İlimler
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Sinema ve Televizyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İlahiyat
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
İletişim ve Tasarımı
Basın ve Yayın
Film Tasarımı ve Yönetimi
Yeni Medya ve İletişim
El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel Sanatlar
Halkbilimi
Sümeroloji
Coğrafya Öğretmenliği
Fotoğraf
Çizgi Film ve Animasyon
Film Tasarımı ve Yönetimi
Medya ve İletişim
İletişim Bilimleri
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji