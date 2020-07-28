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    • 28.07.2020 12:19
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    hangileri? hangileri?

    hangileri? hangileri? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istediği bölümleri araştırıyor. Sözel ve sayısal bölümler merak ediliyor. Öğrenciler puan türlerine göre tercih yapmak istiyor. Peki ? Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler sözel bölümü öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

    Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümler hangileri?

    Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümler hangileri? ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih önerilerine çevrildi. Üniversiteli olma hayali kuran öğrenciler sayısal bölümler hangileri sorusuna yanıt arıyor. Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği sözel bölümler!

    SAYISAL BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    Mimarlık

    Bilgisayar Mühendisliği

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    Endüstri Mühendisliği

    İnşaat Mühendisliği

    Makine Mühendisliği

    Biyomühendislik

    Moleküler Biyoloji ve Genetik

    Eczacılık

    Tıp Mühendisliği

    Beslenme ve Diyetetik

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

    Hemşirelik

    Havacılık ve Uzay Mühendisliği

    Enerji Sistemleri Mühendisliği

    Gıda Mühendisliği

    Maden Mühendisliği

    Fen Bilgisi Öğretmenliği

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği

    Matematik

    Tekstil Mühendisliği

    Ebelik

    Ziraat Mühendisliği

    Endüstriyel Tasarım

    Kimya

    Harita Mühendisliği

    Kimya Mühendisliği

    Mekatronik Mühendisliği

    Biyoloji

    Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

    Peyzaj Mimarlığı

    Şehir ve Bölge Planlama

    Çevre Mühendisliği

    Jeoloji Mühendisliği

    Gerontoloji

    Su Ürünleri Mühendisliği

    Bahçe Bitkileri

    Bitki Koruma

    Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

    Tarımsal Biyoteknoloji

    Tarımsal Yapılar ve Sulama

    Zootekni
    Haberler Güncel Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümler hangileri?
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