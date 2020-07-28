Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümler hangileri? ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih önerilerine çevrildi. Üniversiteli olma hayali kuran öğrenciler sayısal bölümler hangileri sorusuna yanıt arıyor. Sayısal puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Sayısal bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği sözel bölümler!
SAYISAL BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Biyomühendislik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Eczacılık
Tıp Mühendisliği
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Matematik
Tekstil Mühendisliği
Ebelik
Ziraat Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Kimya
Harita Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Biyoloji
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Gerontoloji
Su Ürünleri Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni