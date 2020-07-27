Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan, Ayasofya Camii'nin açılışında fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehidi İbrahim Yıldız'ın eşine, 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na ve SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında hakaret içerikli bir tweet paylaşmıştı.

Skandal tweete sosyal medya üzerinden binlerce tepki yağmış, şehit İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçaslan Yılmaz ve gazeteci Hilal Kaplan tepki göstermişti. Hakaret tweeti ardından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Savaşan gözaltına alınmıştı.





"TAHRİK" SKANDALI

Hakaret tweetine skandal destek yine Saadet Partililer'den geldi. Saadet Partisi Genel İdari Kurulu Üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Hukukta tahrik diye bir kural vardır. Yani bir suçlu tahrik edilmişse cezasında indirim yapılır. Ebubekir başkanımızın üslubu milli görüşçüye yakışmamıştır. Ama bu Hilal Kaplan denen kadının tahriklerini görmeyen kör gözlere diyorum ki, amacınız ne?" yazdı. Skandal ifadeler sosyal medyada tepki topladı.





SKANDAL DESTEK

Saadet Partisi Urfa İl İdare Üyesi olduğunu yazan bir başka kişi ise sosyal medya üzerinden hakarete destek çıktı. Ali isimli kullanıcı "Ebubekir kardeşimiz yalnız değildir. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.





HİLAL KAPLAN PAYLAŞTI

İki tweeti sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren Hilal Kaplan ise Saadet Partili Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu etiketlediği tweetinde şunları kaydetti: "Birisi yüzümüze tükürülmesini ima etmiş, diğeri "tahrik var" demiş. Kadına şiddetteki tanıdık söylemler..







Birisi Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi, diğeri Urfa İl İdare Üyesi Bilginize @T_Karamollaoglu… Bu olayın münferit olmadığını yazarken kast ettiğim örnekler maalesef.."





SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH