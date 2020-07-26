Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan, Ayasofya Camii'nin açılışında fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehidi İbrahim Yıldız'ın eşine, 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na ve SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında hakaret içerikli bir tweet paylaştı.

Skandal tweete sosyal medya üzerinden binlerce tepki yağdı. Şehit İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçaslan Yılmaz da "15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi olarak, Twitter hesabı açmış bulunmaktayım. Bu vesile ile, şahsıma ve Hilal Kaplan hanımefendiye yapılan sözlü saldırıyı büyük bir teesür ile karşılıyor sizlerin yorumuna ve yargının kararına bırakıyorum" şeklinde tepki gösterdi.

"DAVA AÇAÇAĞIZ"

SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden "Şehit eşi Esma kardeşim görmüş olmasaydı paylaşmayacaktım ama kendine Milli Görüşçü diyen bu rezile karşı birlikte dava açacağız. Edepten nasibini alamamışlara, en azından o lağım çukuru ağızlarını kapatmayı öğreteceğiz! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar" dedi.

Tüm bu gelişmeler ardından şüpheli Ebubekir Savaşan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Savaşan gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH