BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yapmanın yasak olup olmadığı araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın birazdan yapılması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.