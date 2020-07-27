Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yasak mı? 2020 Kurban Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi sokağa çıkma yasağı oldu. Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı kararının Kurban Bayramı için alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmekte olan kabinenin gündemi yoğun. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bayram namazında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Kabine toplantısında, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı?
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK? BAŞKAN ERDOĞAN KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Kabine toplantısının bugün saat 15.30 'da başlaması ve akşam saatlerinde sona ermesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.
BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
Kurban Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yapmanın yasak olup olmadığı araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın birazdan yapılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada bayram tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, salgın ile mücadele ve Kurban Bayramına yönelik muhtemel tedbirler konu başlıkları arasında olacak. Özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalıktan kaçınılması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını öne çıkaracak uyarılar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler ararası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın çıkması beklenmiyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bayram namazında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda yeni önlemlerin alınması bekleniyor.
Yine, toplantıda 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda alınacak tedbirler de değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması planlanıyor. 24 Temmuz'da 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya'ya yönelik gelişmeler de konu başlıkları arasında. Konunun yurt dışı yansımaları da kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabine toplantısında, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.