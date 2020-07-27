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    • 27.07.2020 13:49
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    Gazeteci ve şehit eşine kalleş saldırı! SP’li isim hakkında harekete geçildi

    Gazeteci ve şehit eşi Esman Yılmaz'ın avukatı, paylaşımda bulunan hakkında, "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. , Derneği ve yetkilileri ile mağdur kadınların avukatı tarafından yapılan basın açıklamalarında, sosyal medyadaki küfürlü paylaşımlara dikkat çekildi.

    Gazeteci Hilal Kaplan ve şehit eşine kalleş saldırı!

    Gazeteci ve şehit eşi Esman Yılmaz'ın avukatı, hakaret içeren sosyal medya paylaşımında bulunan yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Çağlayan'daki 'na gelen Kaplan ve şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi 'ın avukatı Mehmet Sarı, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

    Bir kişinin Hilal Kaplan'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nden yaptığı paylaşımı alıntılayarak Twitter'da ahlaka ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde saldırdığı ve hakarette bulunduğu belirtilen dilekçede, bu kişinin Saadet Partisi Tokat yöneticisi Ebubekir Savaşan olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

    Dilekçede, şüphelinin 'nda yer bulan, "alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

    AÇIKLAMALAR

    Suç duyurusu dilekçesinin sunulmasının ardından adliye önündeki alanda, mağdurlar Hilal Kaplan ve Esman Yılmaz'ın avukatı Sarı ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik Uluslararası Medya Enformasyon Derneği () Yüksek İstişare Kurulu () Üyesi Halime Kökçe ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nden () bir avukat tarafından yazılı açıklamalar yapıldı.

    Açıklamalarda, Kaplan ve 15 Temmuz şehit ailesine yönelik hakaret içerir paylaşımlar kınanırken, saldırganın bu çirkin paylaşımla kadına yönelik şiddetin bir türünü sergilediği ve bu suçun affedilir bir yanının olmadığı ifade edildi.

    Açıklamalarda, "küfürsüz hayat mümkün" dövizleri de açıldı.

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