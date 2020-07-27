Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2020 16:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 16:12
    ABONE OL

    Vakalar arttı, kaymakam isyan etti: 1 yaşında bebekler bile var

    Son günlerde genelinde en fazla pozitif vaka bulunan ilçe olan Devrek'te Kaymakam Ümit Altay vatandaşları uyardı. Vakalar arasında 1 yaşında olan bebeklerin bile bulunduğunu belirten Altay, "İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

    Vakalar arttı, kaymakam isyan etti: 1 yaşında bebekler bile var

    'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

    Yeni tip ün etkilerinin devam ettiği Zonguldak'ta, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay vatandaşları uyardı. Banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü söyleyen Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Vakalar arttı, kaymakam isyan etti: 1 yaşında bebekler bile var
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri