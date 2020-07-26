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    • 26.07.2020 13:28
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    'in katil zanlısı 'nın işlettiği bar kapatıldı! Barın duvarlarına katil yazıldı!

    'da üniversite öğrencisi 'i önce öldürüp sonra yakan katil zanlısı 'nın işlettiği barın isim levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.

    Muğla'da iktisat öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da kaybolmuş, gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), Pınar Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

    Ormanlık alanda Pınar Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşılmasının ardından Avcı cinayetten tutuklanmıştı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın 'Cüce' adlı barı kapandı. İsim Levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile 'katil' yazıldı.
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