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    • 26.07.2020 13:36
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    Hukukçular derneğinden na tepki! ‘Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur!’

    ’nin ibadete açılması için karar veren Danıştay kararını ‘Hukuksal temellerden yoksun’ olarak nitelendiren ’nun sözlerine tepki Hukukçular Derneği’nden geldi. Dernek, “ Barosu tarafından hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, ‘hukuksal temellerden yoksun ve konjonktürel’ nitelemeleriyle kamuoyuna açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmaya çalışmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur” şeklinde açıklama yaptı.

    ‘Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur!’

    'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Şerifi'nin, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 24 Temmuz cuma günü kılınan namazla birlikte yeniden ibadete açılmıştı.

    BARONUN AÇIKLAMASINA TEPKİ
    , Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay Kararı'nı hukuksal temellerden yoksun olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.

    Hukukçular Derneği, Baro tarafından yapılan açıklamayı yanlış bulduğunu belirtip "İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, 'Hukuksal temellerden toksun ve konjonktürel' nitelemeleriyle kamuoyunu açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. İlgili Danıştay kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu kanaatimizi kamuoyuna sunarız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hayırlı uğurlu olmasını dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

    İşte o açıklama:


    Dilek YAMAN-SABAH

    Haberler Güncel Hukukçular derneğinden İstanbul Barosuna tepki! ‘Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur!’
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