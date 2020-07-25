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    • 25.07.2020 12:03
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    : 'de 11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle da

    haberi... 'nin Şiran ilçesi 'ne, il dışından misafirliğe gelen bir kişi ile temas ettiği 10 kişide virüs tespit edildi. Mahalle, ya alındı.

    11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada

    Şiran ilçesi 'ndeki yakınlarına il dışından ziyarete gelen bir kişi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Adı açıklanmayan kişinin virüs testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Temaslı 10 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

    Vakalar üzerine Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, mahallede uygulanmasına karar verdi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı. Jandarma ekipleri de nöbet tutmaya başladı.

    Gümüşhane Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "Şiran ilçesi Erenkaya Mahallesi'nde 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Gümüşhane'de 11 kişinin testi pozitif çıkan mahalle karantinada
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