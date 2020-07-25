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    • 25.07.2020 11:56
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    ’tan ’a ‘Bağdadi’ benzetmesi! Ayasofya hazımsızlığı sözlerine yansıdı

    'nün hükümeti devirme kurgusuna alet olan “, Başkanı ’ın kılıçla hutbe okumasını hazmedemeyip, eski elebaşısı Bağdadi üzerinden rezil bir iftirada bulundu.

    Ayasofya hazımsızlığı: “Gezi İmamı” İhsan Eliaçık’tan Ali Erbaş’a ‘Bağdadi’ benzetmesi

    Küresel güçlerin İslam'ı lekelemek için kullandığı kukla örgüt , Kur'an-ı Kerim'in yasaklamasına rağmen insanları katletti, bölgede masum kanı akıttı.

    Öte yandan, dinin arkasına sığınan birtakım ilahiyatçılar ise, İslam'ı siyasi emelleri için kullanmaktan imtina etmiyor. İslam'ı diline dolama hususunda DEAŞ'tan farklı olmayan ve dinimizi sadece kendi emelleri uğruna kullanan bu zihniyet, haliyle yerli ve milli bir duruş sergilemeyi de beceremiyor.

    İslam'ı kendi kitlesi için değiştire değiştire farklı bir din haline getiren sapkın zihniyetin önde gelenlerinden sözde ilahiyatçı , Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması konusunda Yunan'ı aratmayan ifadeler kullandı.

    ERBAŞ'A 'BAĞDADİ' BENZETMESİ
    Başkanı Prof. Dr. 'ın kılıçla hutbe okumasını "firavun adeti" olarak yorumlayan "Gezi İmamı" Eliaçık, aynı zamanda, insanları din ile aldatıp kendi safına çekmeye çalışan teröristbaşı Bağdadi'nin hutbede kılıç kullanmasını hatırlatarak rezil sözler sarf etti.

    Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İhsan Eliaçık, "Kılıçla hutbenin Kur'an'la bir alakası yok. Mısır Firavunlarına ve Moğol savaş geleneğine özentiden gelmektedir ve çok yanlış bir uygulamadır. Böylesi yanlış akıp gelen tarihsel uygulamaların önünü kesmek gerekir. IŞİD lideri de Bağdat'ta elinde kılıçla hutbe okumuştu." diye yazdı.

    Haberler Güncel “Gezi İmamı” İhsan Eliaçık’tan Ali Erbaş’a ‘Bağdadi’ benzetmesi! Ayasofya hazımsızlığı sözlerine yansıdı
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